Gua Sha | gesti tecniche e benefici per il viso

Il Gua Sha è una tecnica di massaggio derivante dalla medicina tradizionale cinese. Avviene attraverso una pietra che viene riscaldata e stimolata così da sciogliere le tensioni muscolari. Gua, appunto, significa strofinare e Sha significa calore.La pietra liscia e piatta è generalmente di giada verde, quarzo rosa o nefrite nera. La giada, di colore verde, è considerata una pietra guaritrice, in possesso di importanti proprietà lenitive e calmanti sia per il corpo che per la mente. La nefrite nera è una pietra che sa proteggere sia il corpo che la mente e che secondo la medicina cinese contribuisce a migliorare la circolazione sanguigna. Invece il quarzo rosa consente di lenire la tristezza e di aiutare le emozioni a venire a galla.Nel video di Amica.it, si scopre come utilizzare il Gua Sha e tutti i