Gruppo della CIA dietro la morte di JFK | cosa emerge dai file pubblicati da Trump

Martedì scorso, il presidente Usa Donaldha mantenuto la promessa fatta il giorno precedente durante una conferenza stampa al John F. Kennedy Center for the Performing Arts e all’inizio del suo mandato presidenziale: iniziare il processo di pubblicazione di tutti itop-secret relativi all’assassinio del presidente John F. Kennedy, avvenuto nel 1963, uno dei grandi “gialli”storia americana. E così, martedì sera, migliaia di documenti, per un totale di decine di migliaia di pagine, hanno iniziato a esseresul sito web dei National Archives, per un totale 1.123 documentiin formato Pdf (32.000 pagine), seguiti da ulteriori 1.059 documenti (31.400 pagine).Tra i documenti spicca un memo, come riporta Newsweek, in gran parte già resa pubblica nel 2021 dall’ex Presidente Joe Biden, che riporta le affermazioni di Gary Underhill, un agente di che lavorò per la Central Intelligence Agency (CIA) in “incarichi speciali”.