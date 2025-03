Sport.quotidiano.net - Grifo pronto a sfidare l’attacco dei record. La batteria dei difensori ora è di alto livello

Con una media di quasi due gol a partita la Ternana è leader del girone con i suoi 61 gol in 32 partite. Numeri che alla vigilia della partita potrebbero agitare il sonno dei biancorossi. Ma dopo una stagione travagliata, ilpuò tirare un sospiro di sollievo, al pari del tecnico Cangelosi che perdeipuò schierare la miglior difesa che presenta calciatori importanti per la categoria. Mai prima era accaduto quanto sta per verificarsi nel derby di domenica in casa della Ternana, ovvero la disponibilità di cinque giocatori diassoluto come Riccardi, Lewis, Angella, Dell’Orco e Amoran tra cui poter scegliere.pronti per fermaredella Ternana ma che già in allenamento alzano ildella seduta e la concorrenza. Già da qualche settimana Cangelosi si può avvalere della disponibilità di Riccardi e di Dell’Orco (oltre ad Amoran cresciuto insieme ai colleghi più esperti), e non è un caso che il Perugia abbia ritrovato la sua solidità, anche se ci sono ancora momenti di sbandamento come a inizio ripresa con il Legnago.