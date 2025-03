Lettera43.it - Greenpeace condannata a pagare 667 milioni di dollari a Energy Transfer

Leggi su Lettera43.it

Durissima sentenza contronegli Stati Uniti. Una giuria di Mandan, nel North Dakota, ha infatti condannato l’organizzazione a666,9di, colosso texano di trasporto e stoccaggio dei combustibili fossili, per le proteste fra 2016 e 2017 al Dakota Access Pipeline, oleodotto multistato che trasporta circa il 5 per cento della produzione giornaliera di petrolio americano. L’accusa è di violazione della proprietà privata, diffamazione e complotto per aver organizzato le contestazioni che hanno visto la partecipazione di ambientalisti e nativi Sioux. Il verdetto rischia di avere serie ripercussioni sulla salute dell’ong, che in precedenza aveva dichiarato come una condanna avrebbe rischiato di portare al fallimento.BIG NEWS: A jury has reached a verdict thatentities are liable for over $660 million in damages in our trial against Big Oil company