Lapresse.it - Greenpeace condannata a pagare 650 mln di dollari per proteste contro oleodotto negli Stati Uniti

Leggi su Lapresse.it

dovràoltre 650 milioni didi danni per diffamazione e altre accuse avanzate da una compagnia petrolifera in relazione allela costruzione dell’Dakota Access in North Dakota. Le accuseLa Energy Transfer, con sede a Dallas, e la suallata Dakota Access avevano accusatoInternational, con sede nei Paesi Bassi,Usa e il braccio finanziarioFund Inc. di diffamazione, violazione di proprietà privata, disturbo, cospirazione civile e altri atti illeciti.Usa è stata ritenuta responsabile di tutte le accuse, mentre le altre entità sono state giudicate colpevoli solo di alcune. I danni dasaranno suddivisi in diverse somme tra le tre entità. L’importo totale dei danni ammonta a quasi 666,9 milioni di