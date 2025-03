Dilei.it - Grazie e per favore: quelle paroline che trasformano i bambini in adulti migliori

Leggi su Dilei.it

Insegnare ail’importanza delle buone maniere, come dire “” e “per”, è fondamentale per il loro sviluppo sociale ed emotivo. Queste semplici parole non solo facilitano le interazioni quotidiane, ma contribuiscono anche a formare individui rispettosi e consapevoli del valore della gentilezza.? Sul valore della gentilezza, negli ultimi anni, si è parlato moltissimo, dedicandone addirittura una giornata celebrativa, quella del 13 novembre.Tante e tanti di noi si saranno ritrovati a ricordare ai propri figli e alle proprie figlie di dire, quando ricevono un dono, un complimento ed ovviamente per, per piacere, quando chiedono qualcosa. Non sempre e non necessariamente nell’immediato, i piccoli e le piccole ne comprendono il significato ma, con il tempo, saranno capaci di interloquire con il prossimo con rispetto con la consapevolezza che non tutto è dovuto, assaporando anche quella bella sensazione che è la gratitudine.