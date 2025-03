Ilrestodelcarlino.it - Graphic novel sulla demenza in biblioteca

Domani alle 17 allaMozzi Borgetti sarà presentata la"Sergio. Una storia di", con lo scrittore olandese Dick Kits e l’illustratore Davide Mecozzi. Gli artisti proporranno un percorso di sensibilizzazione e riflessioneesplorando le emozioni, le sfide che questa condizione porta con sé e le situazioni che si possono presentare in famiglia, tramite l’analisi del fumetto e non solo. Laparla di Sergio, un uomo che comincia a mostrare i primi segni di. Accanto a lui c’è sua moglie Paola, il suo punto di riferimento, che assiste a questo cambiamento cercando di adattarsi alla nuova realtà con amore e dedizione. Paola e Sergio non affrontano questo viaggio verso l’ignoto da soli. Al loro fianco ci sono i vicini Giovanni e Tea, Isabella – che, grazie alla sua esperienza con gli anziani affetti da, aiuta Paola a comprendere i comportamenti di Sergio – e i familiari.