Grande Fratello, Zeudi pronta per un altro programma televisivo? L’indiscrezione

Di Palmaper un nuovodopo il reality show? Cosa emerge dalla nuova indiscrezioneDi Palma ha varcato la porta rossa della Casa più spiata d’Italia poco prima di Natale insieme a Chiara. L’ex Miss Italia è riuscita in breve tempo ad essere eletta finalista di questa edizione insieme a Lorenzo e Jessica. Cosa accadrà durante la finale del reality show?potrebbe arrivare a vincere questa edizione?Leggi anche, Shaila si schiera contro Chiara e. Il motivoCosa emerge dall’ultima indiscrezioneNelle ultime ore l’esperto di gossip Amedeo Venza ha rivelato un dettaglio che riguarda il futuro lavorativo della gieffina. Venza afferma:“Contratto di lavoro in arrivo per! Pare che un notola vorrebbe nel cast della prossima edizione! Al momento non possiamo dire!”.