Notizieaudaci.it - Grande Fratello, Stefania Orlando stronca Beatrice Luzzi opinionista: ‘Mai super partes’

Leggi su Notizieaudaci.it

Tranon c’è feeling e negli ultimi mesi si sono trovate spesso in contrapposizione. Tutto è iniziato quando la conduttrice televisiva difese Shaila Gatta negli studi di Pomeriggio 5 dagli attacchi dell’nelle battute iniziali del. Poi l’ingresso dinella casa più spiata dagli italiani e i nuovi scontri al vetriolo.a Pomeriggio 5: ‘pensa di essere una concorrente’Nel corso della puntata di giovedì 20 marzo di Pomeriggio 5ha piazzato un nuovo affondo nei confronti didopo essere stuzzicata da Dario Maltese. “Lei prova a fare l’ma secondo me sta dentro la casa dele pensa di essere una concorrente. Chi occupa quella poltrona deve esserpartes ma lei non lo è mai stato perché segue le fandom potenti.