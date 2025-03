Isaechia.it - Grande Fratello, Shaila si rivolta contro Chiara e Zeudi: “Mi sono sfogata con le persone sbagliate, mi sono persa per strada”

Sembrerebbe essere ormai giunta al capolinea l’amicizia fraGatta,Di Palma eCainelli.A pochi giorni dalla semifinale, quello che sembrava un terzetto inespugnabile sta andando piano piano inesorabilmente sgretolandosi. La finale d’altro canto è sempre più vicina e ormai nella Casa delnon è più un ‘clan vs clan’ ma piuttosto un ‘unouno’.Dopo lo sfra l’ex Miss Italia e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne (CLICCA QUI per leggere), fino a poco tempo fa grandi amiche (tanto che l’intero fandom delle Zelena ha votato in massa la Cainelli passata dall’1% al televoto al 40% e oltre), nelle scorse ore anchesi èle due compagne di avventura.Dopo la ritrovata armonia con Lorenzo Spolverato, durante uno scambio di confidenze con Mariavittoria Minghetti, la ballerina ha ammesso di aver esagerato nei suoi atteggiamenti:Mi dispiace ma è ovvio che non le penso tutte quelle cose brutte.