"Grande Fratello", Shaila rivela i segreti di Lorenzo: "Ti sei fatto una nemica" (VIDEO)

News Tv. La finale delsi avvicina e, complice la tensione, tutte le coppie sono in grave crisi. Mariavittoria è triste per l'uscita di Tommaso, Javier ed Helena hanno avuto una forte litigata e infineGatta eSpolverato hanno deciso di chiudere. La ballerina non si dà pace, certa che lui l'abbia usata per tutto questo tempo.sta cercando conforto nelle sue amiche e, parlando dell'ex fidanzato, hato deiche riguardanoed Helena. "", è finita traGatta eSpolverato è tronato single dopo la burrascosa rottura con