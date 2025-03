Isaechia.it - Grande Fratello, parla il papà di Tommaso Franchi: “Ecco cosa penso del suo rapporto con Mariavittoria!”

Ha lasciato la Casa dela due passi dalla semifinale. L’idraulico toscano è stato eliminato lo scorso lunedì sera in seguito a un Televoto flash che lo ha visto sfidarsi contro la sua fidanzataMinghetti e Chiara Cainelli.Rientrato già a Siena,ha ripreso possesso del suo cellulare. Non sono infatti passate inosservate alcune sue mosse social che hanno stupito il web. L’ex gieffino ha cancellato dal suo profilo Instagram tutti i video che la pagina ufficiale del reality show aveva condiviso con lui nel corso dei mesi.In attesa di saperne di più, suo padre, il signor Giacomo, ha rilasciato nelle scorse ore un’intervista al Corriere di Siena.Sulle pagine del quotidianohato dell’esperienza nella Casa di:Credo che per mio figlio sia stata un’esperienza unica e meravigliosa.