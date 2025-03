Isaechia.it - Grande Fratello, oltre 8000 euro raccolti per aerei mai decollati e mail rubate a cittadini ignari per manipolare il televoto

Continuano le indagini di Striscia la notizia suldel.Nella puntata che andrà in onda questa sera su Canale 5 verranno svelati ulteriori retroscena non solo sui televoti manipolati dai fandom, ma anche alcuni risvolti – a tratti inquietanti – sugliinviati ai loro beniamini.L’inviato del tg satirico Valerio Staffelli ha accolto a riguardo la testimonianza di Giulia, attiva in un fandom pro Tommaso Franchi.La ragazza avrebbe rivelato che nella chat sono stati5.000in quest’edizione e 3.500nella scorsa per finanziare dei voli dicon striscioni sopra la Casa delche, però, non sarebbero mai.Ecco cosa sarebbe poi accaduto:L’organizzatore dell’iniziativa ha rifiutato ogni richiesta di restituzione delle somme versate dagli altri fan, accampando scuse legate al momento – a suo dire difficile – che stava vivendo.