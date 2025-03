Superguidatv.it - Grande Fratello oggi, 20 marzo, non va in onda: perché? Il motivo

Salta la puntata deldi giovedì 202025: come mai il reality show condotto da Alfonso Signorini non va in, la diretta, 202025, non andrà in. Perchè salta? IlGiovedì 202025 ilnon va inin prima serata su Canale 5. A pochi giorni dalla finale annunciata per lunedì 312025, il reality show condotto da Alfonso Signorini cambia nuovamente programmazione. Dopo la messa inbi-settimanale con due puntate previste per il lunedì e giovedì sera, da questa settimana i riflettori sulla casa più spiata d’Italia si accenderanno solo una volta a settimana. L’appuntamento quindi torna nella classica collocazione del lunedì sera. Una scelta comprensibile, visto che oramai siamo alle battute finali che decreteranno il vincitore di questa edizione.