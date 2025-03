Dilei.it - Grande Fratello non va in onda stasera 20 marzo: i motivi dello stop

Leggi su Dilei.it

Un altro cambio di rotta per il, il reality show più longevo della televisione italiana, che subisce un ridimensionamento nei palinsesti di Mediaset. A partire dal 20, il doppio appuntamento settimanale del giovedì salterà, lasciando spazio a una sola puntata in prima serata che va inil lunedì, come da tradizione. Una decisione che fa discutere e che segna una modifica di strategia importante per la rete ammiraglia del Biscione.non va in, iLa decisione di ridurre le puntate in diretta delarriva in un momento di calo degli ascolti benché prossimi alla finale, con una concorrenza sempre più agguerrita e un pubblico che sembra meno propenso a seguire appuntamenti così ravvicinati. I numeri dell’audience, infatti, hanno mostrato segni di cedimento rispetto alle precedenti edizioni, spingendo Mediaset a rivedere la programmazione per ottimizzare le risorse e mantenere alto l’interesse degli spettatori.