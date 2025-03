Isaechia.it - Grande Fratello, Lorenzo e Shaila piangono e si riappacificano: “Mai amato nessuno come amo te”

È tornato il sereno fraSpolverato eGatta.Dopo le discussioni furibonde dei giorni scorsi che avevano portato il modello e la ballerina ad allontanarsi, ieri sera fra i due è scoppiata di nuovo la passione. Fra le lacrime,si sono giurati (ancora una volta) amore eterno.Accantonati i motivi che li aveva portati a litigare, i due gieffini hanno provato a trovare un punto di incontro. A fare da mediatore è stato Luca Giglioli, il parrucchiere ha convinto infattia trovare il coraggio di affrontare, la quale in tutta risposta gli ha chiesto scusa per il suo atteggiamento e le parole, anche forti, utilizzate.A un certo punto si sono abbracciati e hanno iniziato a ballare sulle note di All of me di John Legend. In lacrime, il modello si è dichiarato all’ex velina di Striscia la notizia:Sei la persona più preziosa di questo percorso.