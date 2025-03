Movieplayer.it - Grande Fratello, Lorenzo e Shaila fanno pace tra lacrime e baci disperati: "Non ho mai amato nessuno così"

Leggi su Movieplayer.it

Nonostante tutto quello che si sono detti negli ultimi giorni,hanno fatto laal: arriveranno insieme in finale? Avevamo creduto all'addio traSpolverato eGatta? Ebbene, avevamo fatto male. Ieri sera alè andata in scena la rappacificazione della coppia, condita dadi pentimento. Nonostante tutto quello che lei ha detto di lui, dunque, "l'amore" sembra aver trionfato. Non è ancora finita per gli Shailenzo: "L'odio è una forma d'amore" Dopo aver paralto col fidato Giglio,ha trovato il coraggio di parlare a, dopo le liti e le brutte parole che si erano scambiati lunedì, prima, durante e dopo la puntata. L'ex velina ha capitolato: "Mi dispiace di .