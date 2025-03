Grande Fratello, il fratello di Chiara rompe il silenzio

Leggi su 361magazine.com

, ildiilsu alcuni inquilini. Ecco cosa è emerso, ilgemello di, Stefano ha rilasciato un’intervista a Lorenzo Pugnaloni dove si è esposto su alcuni inquilini, sui probabili vincitori ed anche su Alfonso D’Apice.Leggi anche Zengavó, prima festa del papà per Andrea: la dedica di Rosalinda e CamillaEcco cosa è emersoStefano parla dell’avventura dial Gf: “Definirei il GF di mia sorella un percorso di crescita, è partita in maniera “soft” ma con il passare del tempo è uscita allo scoperto, o la si ama o la si “odia”. Nel suo percorso ha capito tante cose su se stessa, su ciò che vuole dalla vita e, soprattutto, cosa è importante per lei. Penso chesi sia sempre mostrata per quello che è, già essere arrivata a questo punto da concorrente entrata in corsa è un grandissimo traguardo; penso che un posticino se lo meriti anche lei.