Grande Fratello i messaggi di incoraggiamento dai fan per Helena arrivano dal cielo

Caos nella casa del. Mariavittoria (MaVi) corre e chiama. “Corri, fa presto!”. Una sorpresa aspetta la modella. Le due hanno un legame forte. Poche ore prima, un confronto su Chiara.Leggi anche: Ignazio Moser sogna un figlio con Cecilia Rodriguez: “Lo desideriamo tanto, ma non ci riusciamo”Dubbi sul successo di ChiaraMariavittoria si interroga. Come mai Chiara ha tanto successo? Ha battuto personaggi amati.risponde: “È forte perché è vicina a Zeudi e Shaila. Zeudi è forte”.Tre aerei perI fan dimandano tre aerei. “HEL 6 UNICA COME TE NESSUNO MAI#FAN”. Lorenzo e MaVi vedono il primo aereo. MaVi corre a chiamare.“HEL 6 LUCE PURA GRAZIE DI ESISTERE#FAN”Il secondo aereo porta uno chiaro. I fan sostengono