Tvzap.it - “Grande Fratello”, è svolta tra Helena e Javier: cos’è successo

News Tv. Nella serata di ieri, mercoledì 19 marzo 2025, è tornata la pace nella casa del, dopo le burrascose liti che si sono generate dopo l’ultima puntata. Ritorno di fiamma per Shaila e Lorenzo, ma anche per. Dopo le tensioni del post puntata di lunedì scorso, i due sembravano essere arrivati ad un punto di rottura.però hanno fatto pace e si sono nuovamente riavvicinati. (Continua dopo le foto)Leggi anche: “”, Shaila rivela i segreti di Lorenzo: “Ti sei fatto una nemica” (VIDEO)Leggi anche: Addio a Nadia Cassini, la figlia rompe il silenzio e pubblica l’ultima foto: “Il dolore è insopportabile”“”, pace fatta traeddopo la lite per Lorenzo“Anche se siamo stati insieme, ho avvertito che qualcosa si è rotto.