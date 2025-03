Tvzap.it - “Grande Fratello”, arrivano i messaggi con l’aereo per Helena: Mariavittoria li vede e fa scoppiare il caos

Leggi su Tvzap.it

”,conperlie fail. La tranquillità del pomeriggio nella Casa è stata interrotta da un momento molto concitato che ha visto protagonisteed. Tra le due, come hanno notato molti telespettatori, si è sviluppato un legame piuttosto solido. Solo poche ore prima le ragazze avevano avuto una conversazione sulla loro esperienza e si erano lasciate andare ad alcuni ragionamenti sul supporto che i vari concorrenti siano riusciti (chi più chi meno) a guadagnare durante il loro percorso al “”. Ma vediamo cosa è successo poco dopo.(.)Leggi anche: “”,rivela a tutti la tattica di Chiara: smascherata cosìLeggi anche: “”, Shaila rivela i segreti di Lorenzo: “Ti sei fatto una nemica” (VIDEO)“”, l’avvicinarsi della finale scatena le tensioniI concorrenti del “” sono sempre più vicini alla finale, prevista per fine mese, e ogni giornata è cruciale per poter sperare di essere decretati vincitori di questa edizione.