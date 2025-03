Ilfattoquotidiano.it - Google e l'”affare del secolo”: 32 miliardi di dollari per Wiz, la startup di cybersicurezza. Ecco chi è il fondatore Assaf Rappaport

Alphabet, la holding di, ha concluso la sua acquisizione più imponente. Si tratta di un accordo da 32diper rilevare Wiz, laisraeliana specializzata in. Questo acquisto rafforza la posizione dinel competitivo mercato del cloud, dove si confronta con colossi come Amazon e Microsoft. L’operazione segna anche un trionfo personale per i cofondatori di Wiz,, Yinon Costica, Ami Luttwak e Roy Reznik, che vedranno crescere il loro patrimonio a circa 2,2diciascuno.Fondata nel 2020, Wiz è stata in grado di distinguersi per la sua capacità di proteggere i dati nel cloud in modo semplice e senza l’uso di software complessi. Con clienti di alto calibro come Morgan Stanley, LVMH e Fox, laha raggiunto una valutazione di 12dinel 2023.