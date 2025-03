Digital-news.it - Google costretto a rispettare la legge antipirateria: Tribunale ordina blocco dei siti pirata con Open DNS

Stavolta tocca apiegarsi allaitaliana. Ildi Milano l'ha messa nero su bianco: anche il colosso di Mountain View devegli ordini didei, esattamente come già imposto a Cloudflare alcuni mesi fa. Dopo Cloudflare (ord. 11.07.2022 e ord. 19/12/2024), il destinatario della decisione è ora il colosso di Mountain View. L’nza è dello scorso 11 marzo ed è stata emanata nell’ambito di un giudizio instaurato dalla Lega Serie A, che lamentava comenon rispettasse gli ordini dei blocchi deiimpartiti da AGCOM. Il servizio diDNS di, infatti, continuava a dare accesso a contenuti già inibiti dalla piattaforma Piracy Shield.Ilha stabilito che la società, essendo sottoposta alla disciplina del Regolamento europeo sui servizi digitali, può essere destinataria"di provvedimenti adottati in via d’urgenza al fine di contrastare attività illecite svolte dai destinatari dei servizi, laddove il servizio prestato contribuisca causalmente alla violazione del diritto altrui".