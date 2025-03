Oasport.it - Golf, annullata per condizioni meteo avverse la prima giornata del Singapore Classic. Sarà venerdì il primo round

didell’Asian Swingper brutto tempo. Ledel Laguna NationalResort Club, percorso che ospita il(2,5 milioni di dollari e 3.000 punti Race to Dubai in palio), inoltre, non sono giocabili e dunque i direttori di torneo hanno deciso di spostare a domani,21 marzo, la.I 132isti si affronteranno, dunque, sulla lunghezza di 54 buche. Le partenze di domani rimangono invariate rispetto alladi oggi e il taglioprevisto, molto probabilmente, dopo il sabato di gioco. Edoardo Molinariimpegnato con i britannici Matthew Baldwin e Todd Clements, Francesco Laportaaccoppiato invece con il francese Jeong Weon Ko e l’australiano David Micheluzzi. Andrea Pavannel gruppo insieme al giocatore di casa Brayden Lee e al sudafricano Brandon Stone mentre Guido Migliozzi scenderà in campo insieme allo scozzese Richie Ramsay e al sudafricano Jayden Schaper.