Goldengas la salvezza è a un passo Sono cinque le vittorie consecutive

Senigallia, ci siamo quasi. Continua il momento d’oro della formazione allenata da coach Gian Marco Petitto nella seconda fase del torneo di serie B Interregionale, girone Play-In Out. In trasferta a Valmontone, domenica scorsa, contro il Palestrina (con il quale si è giocato a porte chiuse per la squalifica del campo laziale) è arrivata infatti la quinta vittoria consecutiva. Senigallia in pratica ha perso soltanto la prima partita di questa seconda fase, contro il Ferentino in trasferta, per poi vincere tutte le altre: mancano sei giornate alla fine e domenica inizia già la fase di ritorno di questo minigirone e al PalaPanzini salirà proprio Ferentino per un match a questo punto determinante. Con la vittoria di Valmontone infatti laè salita a quota 22 punti in classifica, agganciando in vetta il Val di Ceppo che rimane davanti per gli scontri diretti: per la prima volta però Senigallia ha quattro lunghezze di vantaggio sulla quarta, che a sei partite dalla fine nonpochi specie considerando che lane giocherà ben quattro in casa.