God of War 20th Anniversary, Sony ha pubblicato il trailer dedicato al Dark Odyssey Collection di Ragnarok

ha deciso di pubblicare un nuovoalle celebrazioni per il 20° anniversario della saga God of War, mettendo in risalto un regalo speciale per i fan. Difatti a partire dal 20 marzo, tutti i possessori di God of Warsu PlayStation e PC riceveranno gratuitamente il, un pacchetto estetico che rende omaggio alla storia della serie.Come abbiamo scoperto appena qualche giorno fa, questa nuova collezione introduce un look nero e oro per Kratos, ispirato alla leggendaria skin di God of War 2. L’aggiornamento in questione include anche nuovi costumi per Atreus e Freya, oltre a personalizzazioni esclusive per le armi di Kratos: il Leviatano, le Lame del Caos e la Lancia Draupnir riceveranno nuovi modelli, così come gli scudi e altri accessori.Precisiamo che l’aggiornamento sarà accessibile direttamente dalle casse degli oggetti smarriti nel gioco base (God of War) oppure in Valhalla, senza costi aggiuntivi.