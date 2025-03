Lettera43.it - Gli Usa negano l’ingresso a uno scienziato francese: aveva messaggi contro Trump sul telefono

Unoin missione per il Centro nazionale per la ricerca scientifica (Cnrs) è stato bloccato all’aeroporto di Houston, negli Stati Uniti, e successivamente espulso. Il motivo? Durante unllo del suo smartphone, le autorità di frontiera hanno trovatocritici nei confronti dell’amministrazione. L’episodio, avvenuto il 9 marzo, è stato reso noto da Philippe Baptiste, ministrodell’Educazione superiore e della ricerca. «La misura è stata apparentemente presa perché ildel ricercatore conteneva conversazioni con colleghi e amici in cui esprimeva un’opinione personale sulla politica di ricerca dell’amministrazione», ha dichiarato Baptiste all’Afp.L’Fbi avrebbe anche aperto un’indagine, poi ritirata, sulloSecondo un’altra fonte sentita dall’Afp, ha dichiarato che le autorità statunitensi avrebbero accusato lodi «di odio e cospirazione».