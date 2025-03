Latinatoday.it - Gli studenti a lezione di legalità con Nicola Gratteri

dicon. In occasione della Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il procuratore di Napoli sarà in provincia di Latina, nella scuola secondaria di I grado Plinio il Vecchio di Cisterna. L'appuntamento è domani.