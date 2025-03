Ilfattoquotidiano.it - Gli sforzi eccessivi per allenarsi in palestra gli causano la rabdomiolisi: muore a 21 anni il lottatore di MMA Jake Sendler. L’appello della madre

, 21ennedi arti marziali miste, è morto a causa di una rara patologia muscolare collegata a un eccessivo esercizio fisico. Durante il suo ultimo incontro a Melbourne, lo scorso 3 marzo, lo sportivo si è sentito male ed è stato portato in ospedale: lì, gli è stata diagnosticata la, una condizione in cui i muscoli si degradano a causa di, condizioni di salute preesistenti o traumi. Le fibre muscolari vengono distrutte e le tossine rilasciate entrano nel flusso sanguigno, mettendo a rischio i reni e causando una potenziale insufficienza renale.Il giovaneaustraliano è stato posto in coma farmacologico e ha subito numerosi interventi chirurgici e trasfusioni di sangue ma per lui non c’è stato nulla da fare. Prima di combattere per quello che sarebbe stato il suo ultimo incontro, il 21enne si era impegnato a perdere il 7% del suo peso corporeo in due giorni, come ha raccontato un insider a NewsCrop.