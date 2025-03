Ilrestodelcarlino.it - Gli eventi dell’estate. Il festival "Popsophia" ora ritorna a Pesaro ma non lascia Ancona

torna a, ma non abbandona. Quella che sembrava una frattura insanabile col Comune pesarese sorta lo scorso anno che ha poi portato all’arrivo delnel capoluogo dorico dove la famiglia Ercoli ha impostato una stretta collaborazione con la giunta guidata da Daniele Silvetti, potrebbe essere alle spalle: "L’amministrazione comunale di– si legge in una nota diffusa ieri da Lucrezia Ercoli, direttrice artistica del– ora ci ha proposto di pensare insieme a un progetto culturale nuovo per l’estate 2025. Dato il legame decennale che ci unisce alla città, stiamo lavorando per costruire un appuntamento estivo, con l’obiettivo di offrire qualcosa di originale e significativo al pubblico pesarese in piazza del Popolo". Nel frattempo a, oltre al ciclone positivo della Capitale della Cultura, è cambiato il sindaco, da Ricci a Biancani, e i rapporti che si stanno intessendo potrebbero davvero portare novità molto interessanti.