Gli accessori di cui non potremo fare a meno il prossimo autunno

Le sfilate A/I 2025 hanno portato in scena tanti nuovi. Per spiegare le tendenze, WWD Magazine ha intervistato i buyer di negozi multimarca online che ben conoscono il mercato.Per Tiffany Hsu, chief buying officier di Mytheresa, la tripla cintura di Schiaparelli dona un twist avanguardista a qualsiasi look, mentre secondo Marta Gramaccioni, buying director di LuisaViaRoma, le borse di Maeden sono il pezzo forte della prossima stagione fredda. La Bloom bag di Erdem, con il manico metallico a forma di tulipano, ha catturato l'attenzione di Kay Barron – fashion director di Net-A-Porter. Nel video di Amica.it, si scopre una particolare clutch realizzata da Calvin Klein.