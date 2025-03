Udine20.it - Giuseppe Tonutti nel famedio dei benemeriti della città di Udine

In mattinata, presso il Cimitero monumentale di San Vito, si è tenuta la cerimonia ufficiale di iscrizione del nome dineldeidi. Il nome disi unisce da oggi a quello di numerosi protagonististoria politica e civileregione, amati e ricordati con affetto e ammirazione da tutta la comunità. Durante la celebrazione, è stato l’ex senatore friulano Diego Carpenedo a ricordare la vita di, tra istruzione, impegno civile, professionale e politico, e vita personale, lasciando poi spazio alla memoria personale e familiare da partefiglia Francesca.Il Sindaco DiAlberto Felice De Toni ha introdotto la commemorazione: “Insieme alla famiglia abbiamo scelto non a caso il 19 marzo di quest’anno, il giorno in cui ricorre l’esatto centenariosua nascita.