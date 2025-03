Juventusnews24.com - Giuseppe Rossi avrebbe potuto vestire la maglia della Juve? «Dovevo essere il post Del Piero, avevo parlato con Marotta e Conte ma…». Il retroscena

di RedazionentusNews24la? Tutte le dichiarazioni dell’ex Fiorentina sul mancato passaggio in bianconeroL’ex calciatoreha svelato unsu un possibile passaggio alla: tutte le dichiarazioni dell’ex Fiorentina al CorriereSera.PAROLE – «Per lantusilDel. Ero in macchina con mio zio, lui che guidava e io che parlavo al telefono con. Offrirono quasi 30 milioni di euro ma il Villarreal era appena tornato in Champions League e non se la sentii di cedermi perché aveva già ceduto anche Santi Cazorla».TRIPLETTA A BUFFON – «Con lui non ci ho mai scherzato, neanche nei ritiri con la Nazionale.paura che mi tirasse due schiaffoni. Una partita storica, un boato che tutti i calciatori vorrebbero sentire.