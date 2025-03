Iltempo.it - Giuliacci avvisa: "Torna il maltempo". Ecco quando cambia tutto

Una settimana "asciutta e stabile" sta per concludersi, ma il quadro meteorologico è destinato are "in modo importante". Nel weekend in arrivo, infatti, "due diverse perturbazioni attraverseranno, in rapida sequenza, la nostra Penisola e riporteranno diffuso". Parola del colonnello Mario, che con il suo intervento pubblicato su meteo.it ha diffuso le ultime previsioni. Dove si tornerà ad aprile l'ombrello? L'esperto è stato schietto: "Praticamente in tutte le regioni", ha scritto. Le temperature, invece, "oscilleranno su valori normali per il periodo". Domani, venerdì 21 aprile, il tempo sarà "caratterizzato dalle nuvole, che però si alterneranno a dei momenti soleggiati, specie al Sud", ha continuato. Quali saranno le aree più bagnate? Stando alle mappe più aggiornate, "piogge deboli e isolate bagneranno dapprima la Liguria e successivamente, a partire dal pomeriggio, anche il Piemonte".