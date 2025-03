Ilgiorno.it - Giovanni Storti e la crociata contro le buche a Milano: “Via Bramante? Meglio chiamarla viottolo di campagna”

Leggi su Ilgiorno.it

– Ogni volta chepubblica un video su, qualcuno in Comune passa un brutto quarto d’ora. Le denunce del comico – componente del famoso trio Aldo,e Giacomo – sono seguite da oltre un milione dei suoi follower e sono ormai diventate proverbiali. Questa volta,ha criticato lo stato del manto stradale in via, in zona Paolo Sarpi (dove lui vive)., influencer ecologista da 1 milione di follower: “La politica? In tanti mi chiamano, ma non fa per me” “Venite con me e vi mostro via”, attacca il comico, e poi mostra che in prossimità delle rotaie del tram l’asfalto della strada è completamente dissestato e forma vaste, alcune molto profonde. Poi nel video è inquadrato un portone che da sulla strada, sporco fino alla maniglia.