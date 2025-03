Sport.quotidiano.net - Giovanili, match tiratissimo e sabato c’è Livorno. L’Under 17 fa l’impresa a Bologna e stende la Virtus. Leonardi, Selvatici, Del Prete e Michelazzo in doppia cifra

Grande impresa della17 nella sfida emiliana contro la. Al termine di quattro quarti super combattuti, la VL trova il guizzo nel finale per trovare i due punti e strappare una pesante vittoria che la tiene imbattuta nel girone interregionale. Dal 52-52 a 7:30 dal termine, la compagine di coach Luminati piazza un parzialino di 1-7 per il +6 nel segno dei liberi di(miglior marcatore con 12 punti) e. E mantiene questo vantaggio grazie al fallo e canestro die altri due liberi di. Laperò non molla e con 30 secondi da giocare ha la palla per l’ultimo tiro; un errore di comunicazione bolognese procura la palla recuperata diche serve Grasso per il +5 finale. La VL sale così a 4 punti insieme alla Jesi Academy ealle 17 in Baia ospiterà il Don Bosco