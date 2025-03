Ilrestodelcarlino.it - Giovani caregiver, tanti eroi silenziosi impegnati nell’assistenza

Ancora ragazzi, ma già attenti e responsabili come adulti, vicini a parenti e amici non più autosufficienti. Sono i, ‘’ rappresentati da ragazzi fino ai 24 anni che forniscono assistenza, cure e supporto a un familiare o amico con una malattia cronica, disabilità o altre condizioni di fragilità. Spesso si ritrovano ad affrontare e gestire responsabilità tipicamente associate agli adulti, con un impatto importante sul loro percorso di crescita e scolastico. E’ dedicato a loro l’appuntamento online ’Al fianco dei: uno sguardo oltre l’invisibilità’ in programma lunedì dalle 14.30 alle 17.30 con interventi di esperti, testimonianze e momenti di confronto. In particolare, si tratta della terza edizione del progetto formativo promosso dall’Ausl in co-progettazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale e con la collaborazione della Cooperativa ‘Anziani e non solo’.