Lanazione.it - Giornate Fai di Primavera: l’elenco di tutte le attività previste in Toscana

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 19 marzo 2025 – Tornano con la 33° edizione leFai di, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese con l’apertura a contributo libero di 750 luoghi speciali in oltre 400 città. L’ingresso è libero per chiunque desideri visitare le città e i luoghi, che per l’occasione aprono al pubblico, ad esclusione di quelle riservate ai tesserati FAI. Di seguitoper provincia delle visite organizzate. Provincia di Arezzo Chiesa di Santa Maria Nuova – Cortona (Arezzo): La pianta della Chiesa è stata disegnata dall’architetto Giorgia Vasari e completata nel 1610, l'interno è a croce greca e l'opera principale è una grande edicola in pietra serena che custodisce la raffigurazione dell'icona della Vergine detta Madonna dell'Ellera epoca primi del 1500.