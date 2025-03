Anteprima24.it - Giornata Nazionale dell’Università: l’Unisannio punta su innovazione, digitalizzazione e ricerca

Tempo di lettura: 2 minutiValorizzazione del territorio e del patrimonio storico-culturale, e la. Questi alcuni temi affrontati in occasione delladelle Università. L’ateneo ha presentato “Unisannio Svelata”, edizione 2025, evento dedicato quest’anno al rapporto e alle connessioni fra l’Università degli Studi del Sannio e la città di Benevento. L’iniziativa promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) in collaborazione con l’AssociazioneComuni Italiani (ANCI) vuole dare una nuova visione della formazione e della, quali attività che si sviluppano anche al di fuori delle aule universitarie.Uno degli obiettivi è promuovere la cultura dell’e dell’imprenditorialità in modo responsabile e sostenibile. Un altro punto focale dell’intervento sul territorio è la promozione della conoscenza e la sollecitazione all’