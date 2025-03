Iodonna.it - Giornata Mondiale della salute orale: ecco perché curarsi i denti protegge anche il cuore

Il 20 marzo si celebra la, un’occasione per sensibilizzare sulla cura deie prevenire le malattie die gengive. Ma non solo. «Laè essenziale non solo per il benesserebocca, maper mantenere ladi tutto l’organismo, prevenire malattie metaboliche, oncologiche e cardiovascolari», spiega il Dottor Nunzio Tagliavia, Odontoiatra e Medico Estetico, socio dell’Istituto Agorà di Milano e membro di Miodottore. Eppure, un’indagine DentalPro – Key-Stone evidenzia che il 40% degli italiani non va dalsta, Il 58% ritiene di non necessitare trattamenti nel prossimo futuro, mentre il 33%, pur avendo bisogno, pensa di rimandarli mentre solo il 9% inizierà le cure nei prossimi tre mesi.e gengive sane: 5 cose che potreste non sapere X Che cos’è la«Laè una ricorrenza voluta da FDI – World Dental Federation per incentivare le persone, le comunità e le istituzioni a sottoporsi a visitestiche regolari per prevenire le patologie del cavoe migliorare lagenerale», aggiunge il Dottor Tagliavia.