Iodonna.it - Giorgia Meloni ha espresso il proprio dissenso verso il documento europeista, definendolo un testo di impronta socialista. Le sue dichiarazioni hanno diviso l'opinione pubblica

Era il 1941 e, mentre l’Europa bruciava sotto il giogo delle dittature e delle ambizioni nazionalistiche, due uomini, Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, al confino sull’isola di Ventotene, pensavano a un progetto visionario. Le loro menti, forgiate da anni di prigione per la loro opposizione al fascismo, davano alla luce un’idea tanto audace quanto rivoluzionaria: un’Europa unita, un superamento definitivo degli Stati nazionali che, a loro dire, erano la radice stessa dei conflitti., il giuramento al Quirinale: è la prima donna premier in Italia X Europa Unita, idea rivoluzionariaE fu,, in quel piccolo lembo di terra, al largo delle coste del Lazio, che nacque il Manifesto di Ventotene, undestinato a lasciare il segno.