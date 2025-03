Sololaroma.it - Giallorossi in nazionale: Koné e Nelsson dalla panchina, stessa sorte per Saelemaekers

Prima di tuffarsi nella fase finale della stagione e nel caso specifico della Roma del campionato, ci sarà da lasciarsi alle spalle questa pausa per gli impegni delle nazionali, che riguarderà sia la Nations League per le formazioni europee, sia le qualificazioni verso i Mondiali 2026 per tante altre squadre in giro per il mondo. In questo giovedì 20 marzo saranno diverse le partite in programma, che riguarderanno anche iche hanno lasciato Trigoria per rispondere alla convocazione dei rispettivi CT.Dovbyk out causa febbreAndiamo dunque a vedere nel dettaglio quali sono i giocatori della Roma impegnati nella serata di oggi. In Belgio-Ucraina potevano essere due ia scendere in campo in quello che è il match d’andata dei playoff di Nations League, con il doppio confronto che deciderà quale della dure formazioni sarà nella Lega A la prossima edizione.