Gialloblu in affanno | Zaro chiama i tifosi | Stateci vicino e ne usciremo insieme

Di Nei momenti non facili, c’è sempre qualcuno che ci mette la faccia. E uno dei veterani di questo Modena, Giovanni, alla vigilia della sosta, lo ha fatto in una chiacchierata schietta e sincera., lei è un difensore. In trenta partite il Modena non ha preso gol solo in sette occasioni. È la disattenzione, a volte, del reparto arretrato, uno dei problemi di questo Modena? "Bella domanda. Non credo ci sia il problema di un singolo, ma un mix di disattenzioni, e la gara di sabato scorso ne è l’esempio, e a volte un pizzico di superficialità, magari quando ognuno pensa che sia l’altro a dovere intervenire. E poi c’è anche la bravura dell’avversario, va messa in conto. Il dato che abbiamo preso gol in ventitre gare su trenta fa riflettere, da difensore mi fa innervosire. Se a Salerno abbiamo preso un gol sul loro praticamente unico tiro in porta, sabato scorso invece abbiamo responsabilità noi, purtroppo alla minima occasione subiamo e poi raddrizzare le partite diventa difficile".