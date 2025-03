Isaechia.it - Gf Vip, ex vippona confessa: “Sono stata usata e manipolata da un uomo”

Leggi su Isaechia.it

Abbiamo avuto modo di conoscere meglio Miriana Trevisan durante il Gf Vip 6, dove si è fatta notare per via del suo carattere e del suo modo di fare. Proprio la Trevisan èospite di Monica Setta nella trasmissione Storie di donne al bivio, che andrà in onda su Rai 2 il 26 marzo, e tra le varie cose ha parlato della sua malattia e di un unche in passato l’ha.Ecco quanto riportato da Fanpage.it:Mio padre è morto senza che neanche potessi salutarlo o tenergli la mano, perché, mentre lui se ne andava, io ero sotto i ferri e rischiavo di morire. Ho sofferto di endometriosi, ma a salvarmi fu proprio mio padre. Mi vedeva smunta, emaciata. Avevo perdite di sangue e lui mi disse di farmi vedere da un medico. Mi tolsero l’utero, mentre lui stava morendo. Ero sola in ospedale e pensavo seriamente di non farcela.