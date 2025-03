Ilgiorno.it - Gestire meglio lo stipendio. C’è un corso

"Ondate di pignoramenti e cessione del quinto", lavoratori sempre più poveri in Brianza. E l’Rsu Formenti e Giovenzana di Veduggio, Cgil e Cisl organizzano unper imparare ail proprio reddito. Obiettivo, "contrastare la vulnerabilità economica di operai e impiegati". In cattedra, le esperte dello sportello di educazione finanziaria dell’area di Carate gestito da Spazio Giovani. Nasce tutto dalla riduzione del potere d’acquisto della classe media, "così oggi anche con uno o due stipendi in casa si avverte il rischio di scivolare verso il basso in caso di imprevisto", spiegano gli organizzatori. A mettere a nudo la realtà può essere "un problema di salute, una crisi aziendale, la perdita del lavoro, una separazione", ma gioca un ruolo essenziale anche il contesto economico "come hanno dimostrato il rialzo dei tassi del mutuo e bollette frutto della crisi energetica".