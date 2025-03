Gb Banca d’Inghilterra conferma i tassi sulla sterlina al 450%

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 20 mar. (askanews) – Lato idi interesse di riferimento per il Regno Unito al 4,50%. Secondo quanto riporta un comunicato, la decisione è stata assunta dal direttorio della Bank of England con una ampia maggioranza, 8 favorevoli a fronte di 1 componente che avrebbe preferito un nuovo taglio. Il tutto mentre a dispetto dei progressi l’inflazione nel regno Unito, al 3% secondo gli ultimi dati, resta di un intero punto percentuale al di sopra del livello obiettivo dell’istituzione, che peraltro si attende una risalita nei prossimi mesi (al 3,75% circa nel III trimestre). (fonte immagine: Bank of England). L'articolo Gb,al 4,50% proviene da Ildenaro.it.