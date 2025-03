Lapresse.it - Gaza, raid di Israele nella notte: almeno 40 morti

Leggi su Lapresse.it

Continuano idisu. Gli attacchi avvenuti durante lahanno ucciso decine di palestinesi, isarebbero40. Colpite le abitazioni a Khan Younis e Rafah,parte meridionale della Striscia, ecittà settentrionale di Beit Lahiya. Fonti mediche:40Secondo fonti sanitarie di tre ospedali, i palestinesinegli attacchi sono40. In particolare, l’ospedale europeocittà meridionale di Rafah ha dichiarato che 26 persone, per lo più donne e bambini, sono state uccise, tra le vittime un padre e i suoi sette figli. L’ospedale Nasser di Khan Younis ha ricevuto i corpi di sette persone. Altrettante le vittime dichiarate nel nord didall’ospedale indonesiano per un attacco a Beit Lahiya, una città vicino al confine.