Juventusnews24.com - Gatti Napoli, risposta chiara di Giuntoli al sondaggio di Manna! Bianconeri inamovibili sul difensore ma… L’indiscrezione

Gatti Napoli, risposta chiara di Giuntoli al sondaggio di Manna! Bianconeri inamovibili sul difensore ma… L'indiscrezione

La notizia di un possibile interessamento del Napoli per il difensore della Juve Federico Gatti ha delle fondamenta: secondo quanto riportato da Il Mattino, il sondaggio di Manna è concreto ma i partenopei avrebbero già avuto una risposta netta da parte di Giuntoli. Il ds bianconero non avrebbe intenzione di aprire alla cessione del giocatore alla sua ex squadra, come già accaduto a gennaio con Danilo.