Calciomercato.it - Gasperini alla Juve: via ogni dubbio, è il suo sogno

Le ultime sulla panchina dei bianconeri. L’addio di Thiago Motta è ormai certo: arrivano le dichiarazioni sull’attuale allenatore dell’AtalantaSono giorni intensi per lantus e il futuro di Thiago Motta. Il destino del tecnico appare ormai segnato, con l’addio al termine della stagione a prescindere dai risultati.: via, è il suo(LaPresse) – Calciomercato.itL’ex Bologna, però, potrebbe essere esonerato anche prima. La sua panchina, infatti, resta in bilico e in caso di risultati negativi, la separazione immediata potrebbe apparire inevitabile. Lantus potrebbe così decidere di affidarsi ad un traghettatore, con Igor Tudor pronto a ricoprire questo ruolo, ma attenzione ad un’altra pista, che porta a Roberto Mancini, che salirebbe in sella, con un contratto più lungo.