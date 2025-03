Notizie.com - Garlasco, per la Procura il dna sotto le unghie di Chiara è di Andrea Sempio: “Ecco i nuovi reperti e campioni mai analizzati”

Leggi su Notizie.com

Prima svolta nelle nuove indagini sul delitto di: il profilo genetico trovatolediPoggi sarebbe compatibile con quello dell’indagato.Sostanzialmente, il dnaledella vittima apparterrebbe ainchiesta per omicidio. Ladella Repubblica di Pavia, insomma, ha intenzione di riaprire le indagini sull’omicidio a tutto campo., per lail dnalediè di: “mai” (ANSA FOTO) – Notizie.comPer questo motivo, iltore capo Fabio Napoleone ha chiesto al gip di procedere con un incidente probatorio. I pm hanno comunicato pochi minuti fa che gli esiti del prelievo coattivo svolto sunei giorni scorsi confermano le conclusioni della difesa di Alberto Stasi, il fidanzato dicondannato in via definitiva per il delitto.